У Пакистані громадян, які відмовлятимуться від вакцінації, позбавлять мобільного зв'язку

Влада пішла на такі жорсткі заходи через уповільнення вакцинації. Воно почалося після поширення чуток про побічні ефекти від щеплень.

Керівництво провінції Пенджаб в Пакистані анонсувало блокування мобільних телефонів людей, які будуть відмовлятися робити щеплення від коронавірусу, а в провінції Сінд не виплачуватимуть зарплату держслужбовцям, які відмовилися від щеплення. Про це повідомляє The Hindu.

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Влада стверджує, що ці заходи стали "останнім кроком задля покарання нещеплених в країні, де вакцинація була зроблена тільки частини населення".

"Спочатку це було всього лише пропозиція, але люди все не наважувалися пройти вакцинацію, тому рішення було прийнято", — заявив спікер департаменту медико-санітарної допомоги Пенджабу Хаммад Раза.

Незабаром державне агентство зв'язку буде вирішувати, як на практиці відключити від зв'язку нещеплених громадян.

Слід зазначити, що спочатку населення Пакистану вакцинувалось досить активно. Однак процес сповільнився після появи чуток про те, що щеплення викликає безпліддя або смерть протягом двох років. За другою дозою вакцини не прийшли близько 300 тисяч людей.

При цьому пакистанці поки не виходять на акції протесту проти примусової вакцинації.

Влада ж, крім "батога", вирішили використовувати і "пряник", заявивши, що вакциновані зможуть без обмежень відвідувати "кінотеатри, святкові зали і святині".

Раніше повідомлялося, що в Києві на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), який знаходиться недалеко від станції метро "Лівобережна", відкрився центр вакцинації від COVID-19.

Відзначимо, вакцину від коронавірусу в МВЦ біля станції метро "Лівобережна" можна отримати абсолютно безкоштовно. Щеплення надаються Міністерством охорони здоров'я України. З 29 травня подібний центр вакцинації відкрився і на стадіоні "Арена Львів".