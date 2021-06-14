Россия и США нарастили количество ядерных боеголовок, готовых к применению, - SIRPI

Более 90% всего ядерного оружия приходится на РФ и Соединенные штаты, в общем оба государства наращивают свой потенциал.

В 2020 году США и Россия в совокупности увеличили количество боеголовок готовых к применению на 50 единиц, несмотря на демонтаж устаревающих боеголовок. Об этом сообщается в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира.

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В целом России удалось нарастить общий ядерный потенциал на 180 боезарядов за счет развертывания межконтинентальных баллистических ракет наземного и морского базирования с несколькими боеголовками.

Нарастили количество ядерных боеголовок в Великобритании с 215 до 225 за год, Китае с 320 до 350 и в Пакистане со 160 до 165 и в Индии со 150 до 156.

Фото: SIRPI

В целом количество развернутых единиц ядерного оружия увеличилось до 3825 с 3720 годом ранее.

"Это тревожный признак, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась. Перспективы дополнительного двустороннего контроля над ядерными вооружениями между ядерными сверхдержавами остаются слабыми", – пишет Ханс М. Кристенсен, сотрудник SIPRI.

На Россию и США приходится более 90% всех ядерных боеголовок, остальные — Британия, Франция, Китай, Индия и другие страны.

Фото: SIRPI

Напомним, в китайских СМИ анонсировали ядерную гонку с США, чтобы регулировать спорные вопросы с позиции силы.

Также в НАТО заявляли, что они будут реагировать очень жестко и несимметрично в ответ на действия РФ.