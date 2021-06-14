"Будем реагировать очень жестко": Столтенберг о противостоянии с РФ

НАТО применяет тактику обороны и диалога, укрепляя коллективную безопасность для высокой степени готовности ответить на действия Кремля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNBC, что Альянс будет очень жестко реагировать на шаги РФ, которые могут нести угрозу.

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По словам генсека, к России НАТО применяет двойственный подход, основанный на обороне и диалоге. Страны-члены Альянса осуществили самое серьезное усиление коллективной безопасности со времен завершения Холодной войны. Страны и дальше будут усиливаться, поддерживая высокую степень готовности, наращивая количество войск и увеличивая инвестиции в оборонную сферу.

При этом НАТО не станет отвечать симметрично действиям РФ, они будут использовать разнообразные инструменты для жесткого и четкого ответа. Также Столтенберг отметил важность введенных санкций против России. Их следует и дальше применять для большей поддержки близких партнеров НАТО в лице Украины и Грузии.

Столтенберг отметил, что раньше страны Альянса лишь урезали военные бюджеты, а сейчас ситуация разительно поменялась.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что НАТО готово отказаться от базирования наземных ракет в Европе, чтобы снизить напряжение с Россией.

10 июня президент Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО, в котором обговорил вопрос безопасности на Донбассе, сохранения военной угрозы со стороны РФ и политику открытых дверей в Альянс.