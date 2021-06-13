"Чтобы ослабить напряжение с РФ": НАТО может отказаться от ядерных ракет в Европе

В Альянсе считают, что решение может помочь наладить диалог по контролю над вооружением.

После встречи с президентом США Джо Байдена с союзниками по НАТО, они заявили о готовности официально выступить против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Об этом сообщает Defense News.

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На такой шаг члены НАТО готовы пойти для ослабления напряженности в отношениях с Россией и наладить диалог по контролю над вооружением перед встречей с Байдена с Путиным.

По информации издания, Кремль предложит возобновить мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Предыдущее предложение администрация Трампа отклоняла из-за того, что считала Россию нечестным партнером в области контроля вооружения.

Как отмечает бывший советник Трампа по вопросам ядерного вооружения в совете нацбезопасности, если США пойдут на такой шаг перед встречей с Путиным, то они лишаться переговорной силы.

Напомним, по словам Путина членство Украины в НАТО угрожает стране тем, что от Харькова до Москвы ракеты долетят за 7 минут.

Фокус разбирался, каких последствий следует ждать после демарша Путина и Трампа в договоре о ликвидации ракет малой и средней дальности.