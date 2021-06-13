"Щоб послабити напругу з РФ": НАТО може відмовитися від ядерних ракет в Європі

В Альянсі вважають, що рішення може допомогти налагодити діалог з контролю над озброєнням.

Після зустрічі з президентом США Джо Байдена з союзниками по НАТО, останні заявили про готовність офіційно виступити проти розміщення ядерних ракет наземного базування в Європі. Про це повідомляє Defense News.

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На такий крок члени НАТО готові піти для ослаблення напруженості у відносинах з Росією і налагодити діалог з контролю над озброєнням перед зустріччю з Байдена з Путіним.

За інформацією видання, Кремль запропонує відновити мораторій щодо розміщення ракет середньої й меншої дальності наземного базування. Попередня пропозиція адміністрація Трампа відхиляла через те, що вважала Росію нечесним партнером в області контролю озброєння.

Як зазначає колишній радник Трампа з питань ядерного озброєння в раді нацбезпеки, якщо США підуть на такий крок перед зустріччю з Путіним, то вони позбавляться переговорної сили.

Нагадаємо, за словами Путіна членство України в НАТО загрожує країні тим, що від Харкова до Москви ракети долетять за 7 хвилин.

Фокус розбирався, яких наслідків слід чекати після демаршу Путіна і Трампа в договорі про ліквідацію ракет малої та середньої дальності.