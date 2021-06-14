"Реагуватимемо дуже жорстко": Столтенберг про протистояння з РФ

НАТО застосовує тактику оборони та діалогу, зміцнюючи колективну безпеку для високого ступеня готовності відповісти на дії Кремля.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC, що Альянс буде дуже жорстко реагувати на кроки РФ, які можуть нести загрозу.

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За словами генсека, до Росії НАТО застосовує подвійний підхід, заснований на обороні та діалозі. Країни-члени Альянсу здійснили найсерйозніше посилення колективної безпеки з часів завершення Холодної війни. Країни і далі будуть посилюватися, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи інвестиції в оборонну сферу.

При цьому НАТО не відповідатиме симетрично діям РФ, вони будуть використовувати різноманітні інструменти для жорсткої та чіткої відповіді. Також Столтенберг наголосив на важливості введених санкцій проти Росії. Їх слід і далі застосовувати для більшої підтримки близьких партнерів НАТО в особі України та Грузії.

Столтенберг зазначив, що раніше країни Альянсу лише урізали військові бюджети, а зараз ситуація разюче змінилася.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО готовий відмовитися від базування наземних ракет в Європі, щоб знизити напругу з Росією.

10 червня президент Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО, в якій обговорив питання безпеки на Донбасі, збереження військової загрози з боку РФ і політику відкритих дверей в Альянс.