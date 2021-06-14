Росія та США наростили кількість ядерних боєголовок, готових до застосування, — SIRPI

Більше 90% всієї ядерної зброї припадає на РФ та Сполучені штати, загалом обидві держави нарощують свій потенціал.

У 2020 році США та Росія сукупно збільшили кількість боєголовок готових до застосування на 50 одиниць, незважаючи на демонтаж застарілих боєголовок. Про це повідомляється в звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем світу.

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У цілому Росії вдалося наростити загальний ядерний потенціал на 180 боєзарядів за рахунок розгортання міжконтинентальних балістичних ракет наземного та морського базування з декількома боєголовками.

Наростили кількість ядерних боєголовок у Великобританії з 215 до 225 за рік, Китаї з 320 до 350 і в Пакистані зі 160 до 165 і в Індії зі 150 до 156.

Фото: SIRPI

У цілому кількість розгорнутих одиниць ядерної зброї збільшилася до 3 825 з 3 720 роком раніше.

"Це тривожний знак, що тенденція до зниження, яка характеризувала глобальні ядерні арсенали після закінчення холодної війни, застопорилася. Перспективи додаткового двостороннього контролю над ядерними озброєннями між ядерними наддержавами залишаються слабкими", — пише Ханс М. Крістенсен, співробітник SIPRI.

На Росію та США припадає понад 90% всіх ядерних боєголовок, інші — Британія, Франція, Китай, Індія та інші країни.

Фото: SIRPI

Нагадаємо, в китайських ЗМІ анонсували ядерну гонку зі США, щоб регулювати суперечливі питання з позиції сили.

Також у НАТО заявляли, що вони будуть реагувати дуже жорстко та несиметрично у відповідь на дії РФ.