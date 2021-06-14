США проверяют информацию об утечке радиации с ядерной электростанции в Китае - CNN
Французская компания-оператор опасается, что Китай повышает нормы радиации рядом со станцией, поэтому они обратились к американскому правительству.
Правительство США оценивает отчет об утечке на китайской атомной электростанции после предупреждения владельцев французской компании Framatome о "неминуемой радиологической угрозе". Об этом сообщают источники в правительстве CNN.
Как утверждают журналисты, китайский орган безопасности повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС Тайшань, чтобы не закрывать ее. Соответствующее письмо пришло в Департамент США.
На данный момент чиновники в США считают, что ситуация не представляет серьезной угрозы безопасности для рабочих или жителей неподалеку. Однако необычным является факт того, что иностранная компания в одностороннем порядке обращается к американскому правительству за помощью, когда ее китайский государственный партнер еще не готов признать, что проблема существует.
Сообщается, что показатели радиации уже превысили стандарты Франции, но не КНР или США, поэтому на данном этапе в КНР заявляют, что все в пределах нормы.
"Но Китаю нравится все время делать вид, что все в порядке", — заявила Шерил Рофер, ученый-ядерщик в отставке из Лос-Аламосской национальной лаборатории.
Единственная причина, по которой Штаты оказались в данной ситуации — письмо от Framatome. Они просят помощи у США в технической эксплуатации станции, опасаясь, что китайское правительство будет и дальше повышать рамки допустимого уровня радиации.
Вероятно, на станции произошла утечка или же поломка некоторых топливных элементов, что может стать более серьезной проблемой.
Напомним, 13 мая появлялась информация о том, что на Чернобыльской АЭС якобы возобновились ядерные реакции.
Также у берегов Фукусимы поймали рыбу с 5-кратным превышением радиации в организме.