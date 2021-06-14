США проверяют информацию об утечке радиации с ядерной электростанции в Китае - CNN

Французская компания-оператор опасается, что Китай повышает нормы радиации рядом со станцией, поэтому они обратились к американскому правительству.

Правительство США оценивает отчет об утечке на китайской атомной электростанции после предупреждения владельцев французской компании Framatome о "неминуемой радиологической угрозе". Об этом сообщают источники в правительстве CNN.

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Как утверждают журналисты, китайский орган безопасности повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС Тайшань, чтобы не закрывать ее. Соответствующее письмо пришло в Департамент США.

На данный момент чиновники в США считают, что ситуация не представляет серьезной угрозы безопасности для рабочих или жителей неподалеку. Однако необычным является факт того, что иностранная компания в одностороннем порядке обращается к американскому правительству за помощью, когда ее китайский государственный партнер еще не готов признать, что проблема существует.

Фото: CNN

Сообщается, что показатели радиации уже превысили стандарты Франции, но не КНР или США, поэтому на данном этапе в КНР заявляют, что все в пределах нормы.

"Но Китаю нравится все время делать вид, что все в порядке", — заявила Шерил Рофер, ученый-ядерщик в отставке из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Единственная причина, по которой Штаты оказались в данной ситуации — письмо от Framatome. Они просят помощи у США в технической эксплуатации станции, опасаясь, что китайское правительство будет и дальше повышать рамки допустимого уровня радиации.

Вероятно, на станции произошла утечка или же поломка некоторых топливных элементов, что может стать более серьезной проблемой.

Напомним, 13 мая появлялась информация о том, что на Чернобыльской АЭС якобы возобновились ядерные реакции.

Также у берегов Фукусимы поймали рыбу с 5-кратным превышением радиации в организме.