У берегов Фукусимы поймали рыбу с пятикратным превышением радиации в организме

В последний раз превышение уровня радиации в рыбе, выловленной в префектуре, где находится АЭС, фиксировали в 2019 году.

Черного морского окуня, в организме которого радиация в несколько раз превышала норму, впервые за два года выловили во время пилотного промысла у побережья префектуры Фукусима, передает издание NHK. В связи с этим Федерация рыболовства региона прекратила отгрузку этой рыбы до тех пор, пока показатели не придут в норму и снова будут безопасными.

Радиоактивный окунь был поймана рыболовном участке в 8,8 км от города Синчи на глубине 24 метра 22 февраля. В результате подробных измерений в научно-исследовательском институте префектуры концентрация радиоактивного цезия составила 500 беккерелей на килограмм, что превышает национальный пищевой стандарт в 100 беккерелей на килограмм.

Объем выгрузки морского окуня в прошлом году составил три тонны, что составляет менее процента от общей выгрузки экспериментального промысла у берегов префектуры Фукусима.

Издание отмечает, что радиоактивные вещества, превышающие национальные стандарты, были обнаружены впервые за последние два года. В прошлый раз их выявили у скатов Common Kasbe в феврале 2019 года, а в феврале 2020-го были введены ограничения на транспортировку всех видов рыб у побережья префектуры Фукусима.

По данным Центра рыболовства и океанских исследований префектуры Фукусима, который постоянно измеряет концентрацию радиоактивных веществ в рыбе и моллюсках у побережья, обнаруженные значения значительно ниже, чем сразу после аварии на АЭС.

"В прошлом году мы исследовали 4261 образец рыбы за год, но ни одна из них не превысила национальный стандарт в 100 беккерелей на килограмм, а 99,9% были ниже предела, который может быть обнаружен с помощью испытательного оборудования. Мы также исследовали 50 образцов морского окуня, все из которых были ниже предела обнаружения", – заявили в центре.

Сейчас исследователи изучают причины такого внезапного и резкого роста радиации в рыбе.

Напомним, 11 марта 2011 года в результате землетрясения и цунами на станции отключилось электроснабжение. Из-за повысившегося уровня радиации в окрестностях станции жители населенных пунктов в радиусе 10 километров от АЭС были эвакуированы. Сообщалось, что уровень радиации в помещениях самой станции превышал норму в тысячу раз.

Во время проведения работ по охлаждению остановленного реактора произошел взрыв. Внешняя стена одного из энергоблоков обрушилась. 14 марта на третьем реакторе АЭС "Фукусима-1" произошел еще один взрыв водорода, скопившего под крышей здания.

Японский суд возложил ответственность за ядерную катастрофу в АЭС в Фукусиме на власти страны и компанию-оператора АЭС "Tepco". В 2019 году суд признал невиновными трех руководителей энергетической компании, которых обвиняли в служебной халатности, приведшей к катастрофе на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Около 52 тысяч человек до сих пор остаются в эвакуации. Сразу после аварии были эвакуированы 470 тысяч человек.

Спустя девять лет после аварии префектуру Фукусима, которая пострадала от радиации, решили превратить в центр по производству возобновляемой энергии, развернув там 11 солнечных и 10 ветряных электростанций.