Восьмое по счету: землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Японии

Подземные толчки ощущались у острова Кюсю, у юго-восточного побережья Японского моря. Эпицентр находился на глубине 40 километров.

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Об этом сообщает CZTV.

Китайский центр сейсмологических сетей официально установил, что 2 апреля у юго-восточного побережья Японского моря и у восточного побережья полуострова Осуми произошло землетрясение магнитудой 6,2 балла.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло у берегов Японии Фото: Скриншот

Эпицентр находился на глубине 40 километров, а максимальная интенсивность достигала 4 баллов в городах Миядзаки, Нитинан и Кусима, сообщает японское метеорологическое агентство.

Согласно отчету, это было уже восьмое по счету землетрясение у берегов Японии и в самой Японии. Начиная с полуночи, небольшие подземные толчки ощущались в провинции Кумамото, а также на Окинаве, где расположена военная база США.

Напомним, ранее в Японии сообщили о возможном мегаземлетрясении, которое может обрушить сотни зданий, вызвать цунами и убить около 300 тысяч человек.

Тем временем мощное землетрясение магнитудой до 7,7 — 8,2 баллов произошло в Мьянме. Его отголоски ощущались в Таиланде и Китае. Количество жертв в Мьянме достигло более 2800 человек. Но спасателям удалось спасти из развалин отеля мужчину, который провел под завалами более пяти дней.