Восьмий за рахунком: землетрус магнітудою 6,2 бала стався біля берегів Японії

Підземні поштовхи відчувалися біля острова Кюсю, біля південно-східного узбережжя Японського моря. Епіцентр знаходився на глибині 40 кілометрів.

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Про це повідомляє CZTV.

Китайський центр сейсмологічних мереж офіційно встановив, що 2 квітня біля південно-східного узбережжя Японського моря і біля східного узбережжя півострова Осумі стався землетрус магнітудою 6,2 бала.

Землетрус магнітудою 6,2 бала стався біля берегів Японії Фото: Скриншот

Епіцентр знаходився на глибині 40 кілометрів, а максимальна інтенсивність сягала 4 балів у містах Міядзакі, Нітінан і Кусіма, повідомляє японське метеорологічне агентство.

Згідно зі звітом, це був уже восьмий за рахунком землетрус біля берегів Японії і в самій Японії. Починаючи з опівночі, невеликі підземні поштовхи відчувалися в провінції Кумамото, а також на Окінаві, де розташована військова база США.

Нагадаємо, раніше в Японії повідомили про можливий мегаземлетрус, який може обрушити сотні будівель, спричинити цунамі та вбити близько 300 тисяч осіб.

Тим часом потужний землетрус магнітудою до 7,7 — 8,2 балів стався в М'янмі. Його відгомони відчувалися в Таїланді та Китаї. Кількість жертв у М'янмі сягнула понад 2800 осіб. Але рятувальникам вдалося врятувати з руїн готелю чоловіка, який провів під завалами понад п'ять днів.