Біля берегів Фукусіми зловили рибу з п'ятикратним перевищенням радіації в організмі

Востаннє перевищення рівня радіації в рибі, виловленої в префектурі, де розташована АЕС, фіксували у 2019 році.

Чорного морського окуня, в організмі якого радіація в кілька разів перевищувала норму, вперше за два роки виловили під час пілотного промислу біля узбережжя префектури Фукусіма, передає видання NHK. У зв'язку з цим Федерація рибальства регіону припинила відвантаження цієї риби до тих пір, поки показники не прийдуть у норму і знову будуть безпечними.

Радіоактивний окунь був спійманий у риболовецькій ділянці у 8,8 км від міста Сінчі на глибині 24 метри 22 лютого. У результаті докладних вимірювань у науково-дослідному інституті префектури концентрація радіоактивного цезію склала 500 беккерелів на кілограм, що перевищує національний харчовий стандарт у 100 беккерелів на кілограм.

Обсяг вивантаження морського окуня в минулому році становив три тонни, що становить менше відсотка від загального вивантаження експериментального промислу біля берегів префектури Фукусіма.

Видання зазначає, що радіоактивні речовини, що перевищують національні стандарти, були виявлені вперше за останні два роки. Минулого разу їх виявили в скатів Common Kasbe у лютому 2019 року, а в лютому 2020-го були введені обмеження на транспортування всіх видів риб біля узбережжя префектури Фукусіма.

За даними Центру рибальства та океанських досліджень префектури Фукусіма, який постійно вимірює концентрацію радіоактивних речовин у рибі і молюсках біля узбережжя, виявлені значення значно нижче, ніж відразу після аварії на АЕС.

"У минулому році ми досліджували 4261 зразок риби за рік, але жодна з них не перевищила національний стандарт у 100 беккерелів на кілограм, а 99,9% були нижче межі, яка може бути виявлена за допомогою випробувального обладнання. Ми також досліджували 50 зразків морського окуня, усі з яких були нижче межі виявлення", — заявили в центрі.

Наразі дослідники вивчають причини такого раптового і різкого зростання радіації в рибі.

Нагадаємо: 11 березня 2011 року в результаті землетрусу і цунамі на станції відключилося електропостачання. Через підвищений рівень радіації в околицях станції жителі населених пунктів у радіусі 10 кілометрів від АЕС були евакуйовані. Повідомлялося, що рівень радіації в приміщеннях самої станції перевищував норму в тисячу разів.

Під час проведення робіт з охолодження зупиненого реактора стався вибух. Зовнішня стіна одного з енергоблоків обрушилася. 14 березня на третьому реакторі АЕС "Фукусіма-1" стався ще один вибух водню, що скупчився під дахом будівлі.

Японський суд поклав відповідальність за ядерну катастрофу на АЕС у Фукусімі на владу країни і компанію-оператора АЕС "Tepco". У 2019 суд визнав невинними трьох керівників енергетичної компанії, яких звинувачували у службовій недбалості, що призвела до катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" у 2011 році.

Близько 52 тисяч осіб досі залишаються в евакуації. Відразу після аварії були евакуйовані 470 тисяч осіб.

Через дев'ять років після аварії префектуру Фукусіма, яка постраждала від радіації, вирішили перетворити на центр з виробництва відновлюваної енергії, розгорнувши там 11 сонячних і 10 вітряних електростанцій.