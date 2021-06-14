США перевіряють інформацію про витік радіації з атомної електростанції в Китаї — CNN

Французька компанія-оператор побоюється, що Китай підвищує норми радіації поруч зі станцією, тому вони звернулися до американського уряду.

Уряд США оцінює звіт про витік на китайській атомної електростанції після попередження власників французької компанії Framatome про "неминучу радіологічну загрозу". Про це повідомляють джерела в уряді CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Як стверджують журналісти, китайський орган безпеки підвищує допустимі межі виявлення радіації за межами АЕС Тайшань, щоб не закривати її. Відповідний лист надійшов до Департаменту США.

Наразі чиновники в США вважають, що ситуація не становить серйозної загрози безпеки для робітників або жителів неподалік. Однак незвичайним є факт того, що іноземна компанія в односторонньому порядку звертається до американського уряду за допомогою, коли її китайський державний партнер ще не готовий визнати, що проблема існує.

Фото: CNN

Повідомляється, що показники радіації вже перевищили стандарти Франції, але не КНР або США, тому на цьому етапі в КНР заявляють, що все в межах норми.

"Але Китаю подобається весь час робити вигляд, що все в порядку", — заявила Шеріл Рофер, вчений-ядерник у відставці з Лос-Аламоської національної лабораторії.

Єдина причина, по якій Штати опинилися у такій ситуації — лист від Framatome. Вони просять допомоги у США в технічній експлуатації станції, побоюючись, що китайський уряд буде і далі підвищувати межі допустимого рівня радіації.

Імовірно, на станції стався витік або ж несправність деяких паливних елементів, що може стати серйознішою проблемою.

Нагадаємо, 13 травня з'являлася інформація про те, що на Чорнобильській АЕС нібито поновилися ядерні реакції.

Також біля берегів Фукусіми піймали рибу з 5-кратним перевищенням радіації в організмі.