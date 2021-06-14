У вакцинированных Pfizer людей выявили проблемы с сердцем, - ВОЗ

Как отмечают специалисты, ранее сведения о зафиксированных случаях миокардита и перикадита поступали из Израиля и Соединенных Штатов.

Всемирная организация здравоохранения займется изучением случаев выявления проблем с сердцем у людей, которые были привиты вакциной от коронавируса Pfizer.

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Об этом пишет издание News24.

Как сообщила заместитель гендиректора ВОЗ по доступу к лекарствам и товарам медицинского назначения Марианджела Симао, сейчас эксперты выясняют, есть ли прямая связь между препаратом от коронавируса производства Pfizer и выявлением проблем с сердцем у вакцинированных пациентов.

"До сих пор случаи (выявление проблем с сердцем — ред.) поступали из США и Израиля. Мы продолжаем выяснять, связано ли это с вакциной или является частью нормального распространения", — заявила Симао на сегодняшней пресс-конференции.

Исполнительный директор ВОЗ по ЧС Майк Райан успокоил и людей и заявил, случаи выявления проблем с сердцем у вакцинированных Pfizer людей могут быть единичными.

В Министерстве здравоохранения Испании заявили, что в данный момент "невозможно установить причинно-следственную связь между появлением миокардита или перикардита и вакцинацией против COVID-19".

Еврокомитет по оценке рисков фармаконадзора решил инициировать проверку после того, как из Израиля стали поступать сведения о выявлении проблем с сердцем у вакцинированных пациентов. Медики сообщили, что большинство случаев были несерьезными и затронули в большей степени молодых людей до 30 лет. Симптомы миокардита и перикадита у них начинались спустя несколько дней после получения препарата Pfizer.

Еврокомитет также рекомендует гражданам обратиться к врачу, если в первые дни после вакцинации появятся одышка, учащенное сердцебиение, которое может сопровождаться нерегулярным сердцебиением и болью в груди.

Ранее Фокус сообщал, что основные симптомы коронавируса изменились. Британские ученые предупредили, что больные на COVID-19 пациенты стали чаще жаловаться на головную боль, насморк и боль в горле.

Также Фокус рассказывал, что в России обнаружили новые штаммы коронавируса. Новая мутация была обнаружена и в Москве, и ученые уже приступили к изучению ее особенностей.