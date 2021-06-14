У вакцинованих Pfizer людей виявили проблеми із серцем, — ВООЗ

Як зазначають фахівці, раніше відомості про зафіксовані випадки міокардиту і перикардиту надходили з Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Всесвітня організація охорони здоров'я займеться вивченням випадків виявлення проблем із серцем у людей, які були щеплені вакциною від коронавірусу Pfizer.

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Про це пише видання News24.

Як повідомила заступниця гендиректора ВООЗ з доступу до ліків і товарів медичного призначення Маріанджела Сімао, наразі експерти з'ясовують, чи є прямий зв'язок між препаратом від коронавірусу виробництва Pfizer і виявленням проблем із серцем у вакцинованих пацієнтів.

"Досі випадки (виявлення проблем із серцем — ред.) надходили із США та Ізраїлю. Ми продовжуємо з'ясовувати, чи пов'язано це з вакциною або є частиною нормального поширення", — заявила Сімао на сьогоднішній пресконференції.

Виконавчий директор ВООЗ з НС Майк Раян заспокоїв людей і заявив, що випадки виявлення проблем із серцем у вакцинованих Pfizer людей можуть бути одиничними.

У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії заявили, що наразі "неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок між появою міокардиту або перикардиту і вакцинацією проти COVID-19".

Єврокомітет по оцінці ризиків фармаконагляду вирішив ініціювати перевірку після того, як з Ізраїлю стали надходити відомості про виявлення проблем із серцем у вакцинованих пацієнтів. Медики повідомили, що більшість випадків були несерйозними і торкнулися більшою мірою молодих людей до 30 років. Симптоми міокардиту і перикардиту в них починалися через кілька днів після отримання препарату Pfizer.

Єврокомітет також рекомендує громадянам звернутися до лікаря, якщо в перші дні після вакцинації з'являться задишка, прискорене серцебиття, яке може супроводжуватися нерегулярним серцебиттям і болем у грудях.

Раніше Фокус повідомляв, що основні симптоми коронавірусу змінилися. Британські вчені попередили, що хворі на COVID-19 пацієнти стали частіше скаржитися на головний біль, нежить і біль у горлі.

Також Фокус розповідав, що в Росії виявили нові штами коронавірусу. Нова мутація була виявлена і в Москві, і вчені вже приступили до вивчення її особливостей.