Столб дыма на несколько километров: на химзаводе в штате Иллинойс начался пожар (фото, видео)

Живущих рядом с предприятием пришлось эвакуировать. По словам очевидцев, пожару предшествовала серия взрывов.

В понедельник, 14 июня, на химическом заводе Chemtool Inc. в городе Роктон (штат Иллинойс, США) произошел крупный пожар. Местные власти распорядились эвакуировать местных жителей в радиусе 1,6 километра от предприятия, передает СNN.

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Из-за пожара в небо поднялся огромный столп дыма на несколько километров, который фиксировали погодные радары всего штата.

На место инцидента приехали пожарные со всего округа.

Начальник городской пожарной службы Кирк Уилсон заявил, что пожар не представляет непосредственной опасности для общества. По его словам, 70 сотрудников химзавода смогли безопасно выбраться.

О причинах пожара на заводе Chemtool Inc. пока не сообщается.

Местные же жители рассказали, что слышали со стороны завода серию взрывов.

"Мы слышали взрывы сегодня утром и решили проверить снаружи, может быть, через пять минут, когда наши собаки не успокаивались. К этому моменту дым уже заполнял небо", — сообщил журналистам Томас Роллет, живущий в зоне эвакуации.

Напомним, в августе 2020 года масштабные пожары охватили 12 штатов страны, уничтожив целые города. Дым от пожаров достигал даже Северной Европы.

В апреле 2021 года полиция штата Калифорния заявила, что причиной этих пожаров был умышленный поджог. По информации правоохранителей, 29-летний Виктор Серритено пошел на такой шаг, чтобы скрыть убийство 32-летней Присциллы Кастро.