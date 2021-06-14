Стовп диму на кілька кілометрів: на хімзаводі в штаті Іллінойс почалася пожежа (фото, відео)

Людям, які живуть поруч з підприємством, довелося евакуюватися. За словами очевидців, пожежі передувала серія вибухів.

У понеділок, 14 червня, на хімічному заводі Chemtool Inc. у місті Роктон (штат Іллінойс, США) сталася велика пожежа. Місцева влада розпорядилася евакуювати місцевих жителів у радіусі 1,6 кілометра від підприємства, передає СNN.

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Через пожежу в небо піднявся величезний стовп диму на кілька кілометрів, який фіксували погодні радари всього штату.

На місце інциденту приїхали пожежники з усього округу.

Начальник міської пожежної служби Кірк Вілсон заявив, що пожежа не становить безпосередньої небезпеки для суспільства. За його словами, 70 співробітників хімзаводу змогли безпечно вибратися.

Про причини пожежі на заводі Chemtool Inc. поки не повідомляється.

Місцеві ж жителі розповіли, що чули з боку заводу серію вибухів.

"Ми чули вибухи сьогодні вранці і вирішили перевірити зовні, може, через п'ять хвилин, коли наші собаки не заспокоювалися. До цього моменту дим уже заповнював небо", — повідомив журналістам Томас Роллет, котрий живе в зоні евакуації.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року масштабні пожежі охопили 12 штатів країни, знищивши цілі міста. Дим від пожеж досягав навіть Північної Європи.

У квітні 2021 року поліція штату Каліфорнія заявила, що причиною цих пожеж був умисний підпал. За інформацією правоохоронців, 29-річний Віктор Серрітено пішов на такий крок, щоб приховати вбивство 32-річної Прісцилли Кастро.