В Израиле отменили обязательное ношение защитных масок в помещениях

По словам чиновников, ослабление карантинных ограничений не коснется нескольких категорий людей.

Глава министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал распоряжение о частичной отмене масочного режима в стране.

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Об этом пишет издание Times of Israel.

С 15 июня снимается требование о ношении защитных масок и респираторов в помещениях.

После распоряжения главы министерства здравоохранения маски стали необязательными для ношения в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, офисных и других закрытых помещениях.

В Минздраве Израиля отметили, что распоряжение, подписанное Хези Леви, подразумевает некоторые исключения. Маски и защитные респираторы должны носить люди, которые не прошли вакцинацию, сотрудники гериатрических заведений, домов престарелых и некоторых отделений больниц.

Обязательное ношение масок также распространяется на пассажиров самолетов, которые должны быть в средствах защиты на протяжении всего полета. Маски должны носить и те лица, которые направляются в места для прохождения самоизоляции.

Помимо этого, маски должны и дальше носить в учебных заведениях, поскольку большинство лиц моложе 16 лет еще не проходили вакцинацию от COVID-19.

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