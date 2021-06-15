В Ізраїлі скасували обов'язкове носіння захисних масок у приміщеннях

За словами чиновників, ослаблення карантинних обмежень не торкнеться декількох категорій людей.

Голова міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві підписав розпорядження про часткове скасування масочного режиму в країні.

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Про це пише видання Times of Israel.

З 15 червня знімається вимога про носіння захисних масок і респіраторів у приміщеннях.

Після розпорядження голови міністерства охорони здоров'я маски стали необов'язковими для носіння в магазинах, торгових центрах, громадському транспорті, офісних та інших закритих приміщеннях.

У МОЗ Ізраїлю зазначили, що розпорядження, підписане Хезі Леві, має на увазі деякі винятки. Маски і захисні респіратори повинні носити люди, які не пройшли вакцинацію, співробітники геріатричних закладів, будинків для людей літнього віку та деяких відділень лікарень.

Обов'язкове носіння масок також поширюється на пасажирів літаків, які повинні бути в засобах захисту протягом усього польоту. Маски повинні носити і ті особи, які направляються в місця для проходження самоізоляції.

Крім цього, маски повинні і далі носити в навчальних закладах, оскільки більшість осіб молодше 16 років ще не проходили вакцинацію від COVID-19.

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