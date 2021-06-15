Почти полтриллиона рублей: Кремль выделил рекордную сумму на развитие Северного Кавказа
В правительстве РФ заявили, что эта сумма на 40% больше потраченной на данный регион в 2019 году.
Российское правительство в прошлом году направило на развитие Северного Кавказа рекордные 480 млрд рублей.
По словам главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова, это на 40% больше, чем годом ранее, информирует ТАСС.
"Северный Кавказ в зоне приоритетного внимания правительства, рекордная за последнее время сумма была направлена в 2020 году – более 480 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2019 году", – рассказал чиновник.
Решетников утверждает, что главный прирост финансирования приходится на решение вопросов социальной сферы.
В частности, сообщил министр, расходы на жилищное строительство и модернизацию ЖКХ увеличились в 3,5 раза, а на здравоохранение – в 2,3 раза.
"Также увеличились дотации на сбалансированность – плюс 13%", – добавил глава Минэкономразвития РФ.
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