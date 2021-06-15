Почти полтриллиона рублей: Кремль выделил рекордную сумму на развитие Северного Кавказа

В правительстве РФ заявили, что эта сумма на 40% больше потраченной на данный регион в 2019 году.

Российское правительство в прошлом году направило на развитие Северного Кавказа рекордные 480 млрд рублей.

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По словам главы российского Минэкономразвития Максима Решетникова, это на 40% больше, чем годом ранее, информирует ТАСС.

"Северный Кавказ в зоне приоритетного внимания правительства, рекордная за последнее время сумма была направлена в 2020 году – более 480 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2019 году", – рассказал чиновник.

Решетников утверждает, что главный прирост финансирования приходится на решение вопросов социальной сферы.

В частности, сообщил министр, расходы на жилищное строительство и модернизацию ЖКХ увеличились в 3,5 раза, а на здравоохранение – в 2,3 раза.

"Также увеличились дотации на сбалансированность – плюс 13%", – добавил глава Минэкономразвития РФ.

Напомним, согласно принятому 16 декабря 2020 года бюджету Украины на 2021 год, содержание Офиса президента подорожает для украинских налогоплательщиков на 39%.

В мае 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводятся в действие решения СНБО, предусматривающие увеличение расходов на безопасность и оборону страны.

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