Майже півтрильйона рублів: Кремль виділив рекордну суму на розвиток Північного Кавказу

В уряді РФ заявили, що ця сума на 40% більше витраченої на цей регіон у 2019 році.

Російський уряд у минулому році надіслав на розвиток Північного Кавказу рекордні 480 млрд рублів.

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За словами глави російського Мінекономрозвитку Максима Решетникова, це на 40% більше, ніж роком раніше, інформує ТАСС.

"Північний Кавказ у зоні пріоритетної уваги уряду, рекордна за останній час сума була надіслана в 2020 році — понад 480 млрд рублів. Це на 40% більше, ніж у 2019 році", — розповів чиновник.

Решетников стверджує, що головний приріст фінансування припадає на вирішення питань соціальної сфери.

Зокрема, повідомив міністр, витрати на житлове будівництво та модернізацію ЖКГ збільшилися в 3,5 рази, а на охорону здоров'я — в 2,3 рази.

"Також збільшилися дотації на збалансованість — плюс 13%", — додав глава Мінекономрозвитку РФ.

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