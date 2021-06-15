Папа Римский назначил нового представителя в Украине

Предыдущего нунция перевели в Великобританию, а нынешний священнослужитель стал 6 представителем Апостольского престола в стране.

Папа Римский Франциск назначил апостольского нунция в Украине. Им стал монсеньер Висвальдас Кулбокас. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

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Висвальдас Кулбокас до этого был советником нунциатуры. Параллельно с назначением, иерарха возвели в сан архиепископа с титулярной кафедрой в Мартане.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Он владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. Свою службу он начал в 2004 году, за это время он трудился в Папских представительствах в Ливане, Нидерландах и РФ. После этого он работал в Отделе по связям с государствами Государственного секретариата Ватикана и в Кении.

До Висвальдаса Кулбокаса Папу Римского в Украине представляло 5 нунциев. Пятым был архиепископом Клаудио Гуджеротти, которого с июля 2020 переведен в Великобританию. Дипломатические отношения Святого престола с Украиной были установлены 8 февраля 1992 года.

Напомним, Папа Римский отшутился на просьбу помолиться за Бразилию, сказав, что им нет спасения.

Ранее он встретился с премьер-министром Шмыгалем. На встрече обсуждался вопрос мира на Донбассе, а также работы системы Минздрава.