Папа Римский обсудил со Шмыгалем кризис в системе здравоохранения (видео)

Также понтифик и премьер-министр Украины коснулись темы мира на Донбассе и обменялись подарками

В четверг, 25 марта, Папа Римский Франциск в Апостольском дворце Ватикана дал частную аудиенцию премьер-министру Денису Шмыгалю.

Как сообщает пресс-служба Ватикана, во время встречи понтифик и украинский премьер обсудили ситуацию на Донбассе, а также кризис в системе здравоохранения.

"Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и драматической ситуации на востоке Украины; была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта", – проинформировали в Ватикане.

Кроме того, Папа Римский и Денис Шмыгаль обменялись подарками.

Премьер-министр подарил понтифику миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора.

Папа в ответ вручил Шмыгалю барельеф "Рука в руке", символизирующий милосердие и братство.

[ + – ] Встреча Папы Римского и Дениса Шмыгаля

Ранее сообщалось, что в марте Папа Римский совершил четырехдневную поездку в Ирак. Это стало его первой зарубежной поездкой за более чем год и первым в истории папским паломничеством в пострадавшую от войны страну. Папа посетил столицу Багдад, священный город Наджаф, древнее место рождения Авраама в Уре и Мосуле на севере, которое в 2014 году до его разгрома стало столицей Исламского государства в 2017 году.

Также мы писали, что Папа Римский Франциск приказал уменьшить на 10% заработную плату кардиналам, а также на 3-8% для большей части священнослужителей. Такая мера понадобилась для сохранения рабочих мест остальных сотрудников, которые не являются священнослужителями.

Фокус сообщал, что Папа Римский Франциск собирается умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы. Таким образом, он развеял слухи о том, что намерен перед смертью вернуться в Аргентину.