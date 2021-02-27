Папа Римский Франциск рассказал, где намерен умереть и быть похороненным

Понтифик отметил, что иногда думает о смерти, однако "абсолютно не боится" ее.

Папа Римский Франциск собирается умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы. Об этом он рассказал в интервью журналисту и врачу Нельсону Кастро, часть которого опубликовала газета La Nacion, которую понтифик читал, когда был архиепископом Буэнос-Айреса, где прожил большую часть жизни.

Таким образом, он развеял слухи о том, что намерен перед смертью вернуться в Аргентину.

Также он отметил, что иногда думает о смерти, однако "абсолютно не боится" ее.

Нельсон Кастро взял у Франциска интервью для своей книги о здоровье последних пап. В интервью действующий глава католиков рассказывает об операции по удалению кисты из верхней доли его правого легкого в октябре 1957 года (ему тогда был 21 год). Он утверждает, что с тех пор полностью выздоровел и никогда не испытывал никаких ограничений.

Ранее ему приходилось развеивать слухи о том, что после этой операции у него осталось только одно легкое.

При этом он отметил, что никогда не "подвергался психоанализу", однако посещал психолога раз в неделю в течение полугода, когда помогал аргентинцам бежать от военной диктатуры.

Также он признался, что порой страдает "невротической тревогой", но научился справляться с ней с помощью травяного чая и классической музыки.

Напомним, в январе 2020 Папа Римский привился от COVID-19.

При этом в самом Ватикане жестко борются с противниками вакцинации. В стране действует закон от 2011 года, позволяющий применять санкции против сотрудников, которые отказываются от "мер безопасности".

Кардинал Джузеппе Бертело выдал указ, в котором информирует о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин.