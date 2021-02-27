Папа Римський Франциск розповів, де має намір померти і бути похованим

Понтифік зазначив, що іноді думає про смерть, проте "абсолютно не боїться" її.

Папа Римський Франциск збирається померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або будучи на посаді почесного папи. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту і лікарю Нельсону Кастро, частину якого опублікувала газета La Nacion, яку понтифік читав, коли був архієпископом Буенос-Айреса, де прожив більшу частину життя.

Таким чином, він розвіяв чутки про те, що має намір перед смертю повернутися в Аргентину.

Також він зазначив, що іноді думає про смерть, проте "абсолютно не боїться" її.

Нельсон Кастро взяв у Франциска інтерв'ю для своєї книги про здоров'я останніх пап. В інтерв'ю чинний глава католиків розповідає про операцію з видалення кісти з верхньої частки його правої легені в жовтні 1957 року (йому тоді було 21 рік). Він стверджує, що з тих пір повністю видужав і ніколи не відчував ніяких обмежень.

Раніше йому доводилося розвіювати чутки про те, що після цієї операції у нього залишилося тільки одна легеня.

При цьому він зазначив, що ніколи не "піддавався психоаналізу", проте відвідував психолога раз на тиждень протягом півроку, коли допомагав аргентинцям бігти від військової диктатури.

Також він зізнався, що часом страждає від "невротичної тривоги", але навчився справлятися з нею за допомогою трав'яного чаю і класичної музики.

Нагадаємо, в січня 2020 Папа Римський прищепився від COVID-19.

При цьому в самому Ватикані жорстко борються з противниками вакцинації. У країні діє закон від 2011 року, що дозволяє застосовувати санкції проти співробітників, які відмовляються від "заходів безпеки".

Кардинал Джузеппе Бертело видав указ, в якому інформує про ризик втратити роботу в разі, якщо співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин.