"Нет прививки - нет работы": в Ватикане жестко борются с противниками вакцинации

В стране действует закон от 2011 года, позволяющий применять санкции против сотрудников, которые отказываются от "мер безопасности".

Кардинал Джузеппе Бертело выдал указ, в котором информирует о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин. Об этом сообщает Reuters.

Если сотрудник не может получить вакцину от коронавируса по состоянию здоровья, то его переведут на другую должность. На должность, которая будет иметь меньше прямых контактов с людьми дабы не подвергать риску других людей. При этом сохранится уровень прежней зарплаты, даже если это будет фактически понижением на работе.

Указом предусмотрено действие специального положения закона 2011 года о правах и обязанностях сотрудников. В нем указывается, что сотрудники, отказывающейся от "мер пресечения", могут быть подвергнуты "разной степени последствий, которые могут привести к увольнению".

"Это этичный выбор, потому что вы играете со своим здоровьем, своей жизнью, но при этом вы также играете в азартные игры с жизнью других людей", — комментирует вакцинацию Папа Римский Франциск.

Папа Римский стал одним из первых жителей Италии, которые получил вакцину от коронавируса.

По данным сайта СНБО, в Ватикане за все время пандемии зафиксировано 27 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, в прошлом месяце Папа Римский привился от COVID-19. С ноября 2020 года в Ватикане действует предложение о бесплатном тесте на COVID-19 для бездомных.