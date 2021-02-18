"Немає щеплення — немає роботи": у Ватикані жорстко борються з противниками вакцинації

У країні діє закон від 2011 року, що дозволяє застосовувати санкції проти співробітників, які відмовляються від "заходів безпеки".

Кардинал Джузеппе Бертело видав указ, у якому інформує про ризик втратити роботу в разі, якщо співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин. Про це повідомляє Reuters.

Якщо працівник не може отримати вакцину від коронавірусу за станом здоров'я, то його переведуть на іншу посаду. На посаду, яка буде мати менше прямих контактів з людьми, щоб не піддавати ризику інших людей. При цьому збережеться рівень колишньої зарплати, навіть якщо це буде фактично зниженням на роботі.

Указом передбачено дію спеціального положення закону 2011 про права та обов'язки співробітників. У ньому вказується, що співробітники, які відмовляються від "запобіжних заходів", можуть бути піддані "різного ступеня наслідкам, які можуть призвести до звільнення".

"Це етичний вибір, тому що ви граєте зі своїм здоров'ям, своїм життям, але при цьому ви також граєте в азартні ігри з життям інших людей", — коментує вакцинацію Папа Римський Франциск.

Папа Римський став одним з перших жителів Італії, які отримали вакцину від коронавірусу.

За даними сайту РНБО, у Ватикані за весь час пандемії зафіксовано 27 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо: у минулому місяці Папа Римський прищепився від COVID-19. З листопада 2020 року у Ватикані діє пропозиція про безкоштовні тести на COVID-19 для бездомних.