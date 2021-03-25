Папа Римський обговорив зі Шмигалем кризу в системі охорони здоров'я (відео)

Також понтифік і прем'єр-міністр України торкнулися теми миру на Донбасі й обмінялися подарунками

У четвер, 25 березня, Папа Римський Франциск в Апостольському палаці Ватикану дав приватну аудієнцію прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Як повідомляє пресслужба Ватикану, під час зустрічі понтифік і український прем'єр обговорили ситуацію на Донбасі, а також кризу в системі охорони здоров'я.

"Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризі в галузі охорони здоров'я та драматичній ситуації на сході України; було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту", — поінформували у Ватикані.

Крім того, Папа Римський і Денис Шмигаль обмінялися подарунками.

Прем'єр-міністр подарував понтифіку мініатюру фігури дівчинки з меморіального комплексу Національного музею Голодомору.

Папа у відповідь вручив Шмигалю барельєф "Рука в руці", що символізує милосердя і братство.

[ + – ] Зустріч Папи Римського і Дениса Шмигаля

Раніше повідомлялося, що в березні Папа Римський здійснив чотириденну поїздку до Іраку. Це стало його першою закордонною поїздкою за понад рік і першим в історії папським паломництвом у постраждалу від війни країну. Папа відвідав столицю Багдад, священне місто Наджаф, давнє місце народження Авраама в Урі і Мосулі на півночі, яке у 2014 році до його розгрому стало столицею Ісламської держави у 2017 році.

Також ми писали, що Папа Римський Франциск наказав зменшити на 10% заробітну плату кардиналам, а також на 3-8% для більшої частини священнослужителів. Такий захід знадобився для збереження робочих місць інших співробітників, які не є священнослужителями.

Фокус повідомляв, що Папа Римський Франциск збирається померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або будучи на посаді почесного папи. Таким чином він розвіяв чутки про те, що має намір перед смертю повернутися в Аргентину.