Папа Римский прибыл в Ирак с историческим визитом (видео)

Это стало его первой зарубежной поездкой за более чем год и первым в истории папским паломничеством в пострадавшую от войны страну.

5 марта Папа Римский начал четырехдневную поездку в Ирак. Об этом сообщает Sky News.

Это стало его первой зарубежной поездкой за более чем год и первым в истории папским паломничеством в пострадавшую от войны страну.

Папа посетит столицу Багдад, священный город Наджаф, древнее место рождения Авраама в Уре и Мосуле на севере, которое в 2014 году до его разгрома стало столицей Исламского государства в 2017 году.

В видеообращении перед отъездом из Ватикана он сказал: "Я очень хотел встретиться с вами, увидеть ваши лица и посетить вашу страну, древнюю и выдающуюся колыбель цивилизации".

В Мосуле, который был освобожден от Исламского государства иракскими военными в 2017 году, Папа проведет бдение на Хош-аль-Биеа (Церковная площадь), где он будет молиться за жертв войны.

Затем он направится на восток в город Каракош для воскресной молитвы и поминовения в церкви Непорочного зачатия.

Ирак выделит тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты Франциска. Серия недавних ракетных атак и взрывов террористов-смертников вызывает серьезные опасения за безопасность главы католической церкви.

Утром 3 марта проиранские ополченцы обстреляли ракетами авиабазу США, на которой размещены также силы коалиции и Ирака. Через несколько часов после нападения папа подтвердил, что все же отправится в Ирак. Перед отъездом из Ватикана папа встретился с 12-ю беженцами из Ирака, проживающими в Италии.