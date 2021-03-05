Папа Римський прибув до Іраку з історичним візитом (відео)

Це стало його першою закордонною поїздкою за більш ніж рік і першою в історії папського паломництва в постраждалу від війни країну.

5 березня Папа Римський почав чотириденну поїздку до Іраку. Про це повідомляє Sky News.

Це стало його першою закордонною поїздкою за більш ніж рік і першою в історії папського паломництва в постраждалу від війни країну.

Папа відвідає столицю Багдад, священне місто Наджаф, древнє місце народження Авраама в Урі та Мосулі на півночі, яке в 2014 році до його розгрому стало столицею Ісламської держави в 2017 році.

У відеозверненні перед відʼїздом із Ватикану він сказав: "Я дуже хотів зустрітися з вами, побачити ваші обличчя і відвідати вашу країну, давню і видатну колиску цивілізації".

У Мосулі, який був звільнений від Ісламської держави іракськими військовими в 2017 році, Папа проведе бдіння на Хош-аль-Біеа (Церковна площа), де він молитиметься за жертв війни.

Потім він попрямує на схід до міста Каракош для недільної молитви і поминання в церкві Непорочного зачаття.

Ірак виділить тисячі додаткових співробітників служби безпеки для захисту Франциска. Серія недавніх ракетних атак і вибухів терористів-смертників викликає серйозні побоювання за безпеку глави католицької церкви.

Вранці 3 березня проіранські ополченці обстріляли ракетами авіабазу США, на якій розміщені також сили коаліції та Іраку. Через кілька годин після нападу папа підтвердив, що все ж вирушить до Іраку. Перед відʼїздом із Ватикану папа зустрівся з 12 біженцями з Іраку, які проживають в Італії.