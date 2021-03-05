Папа Франциск отправился в самую рискованную поездку с момента своего избрания

Франциск отправился в Ирак, где среди прочего, собирается посетить место рождения пророка Авраама.

Папа Римский 5 марта начал четырехдневную поездку в Ирак. В СМИ ее назвали самой рискованной зарубежной поездкой понтифика с момента его избрания в 2012 году, сообщило агентство Reuters. Это первая его поездка в Ирак, вообще первый визит папы Римского в эту страну и 33-я поездка Франциска за пределы Италии.

На борту самолета Alitalia находятся сам папа, его свита, служба безопасности и около 75 журналистов. Он вылетел из Рима в столицу Ирака Багдад.

Сообщалось, что Ирак выделит тысячи дополнительных сотрудников службы безопасности для защиты Франциска. Серия недавних ракетных атак и взрывов террористов-смертников вызывает серьезные опасения за безопасность главы католической церкви.

Утром 3 марта проиранские ополченцы обстреляли ракетами авиабазу США, на которой размещены также силы коалиции и Ирака. Через несколько часов после нападения папа подтвердил, что все же отправится в Ирак.

84-летний понтифик посетит в Ираке четыре города, включая бывшую "столицу" Исламского государства Мосул. Среди прочего, он планирует посетить Ур, место рождения пророка Авраама, которого почитают как христиане, так и мусульмане с иудеями.

Перед отъездом из Ватикана папа встретился с 12-ю беженцами из Ирака, проживающими в Италии.

Напомним, на днях Франциск рассказал, что собирается умереть в Риме либо находясь на своей должности, либо будучи в должности почетного папы. Таким образом, он развеял слухи о том, что намерен перед смертью вернуться на свою историческую родину, в Аргентину.

В январе папа Римский привился от COVID-19.

В самом Ватикане жестко борются с противниками вакцинации. В стране действует закон от 2011 года, позволяющий применять санкции против сотрудников, которые отказываются от "мер безопасности". Кардинал Джузеппе Бертело издал указ, в котором говорится о риске потерять работу в случае, если сотрудник Ватикана откажется от вакцинации без весомых на то причин.