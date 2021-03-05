Папа Франциск вирушив у найризикованішу поїздку з моменту свого обрання

Франциск вирушив до Ірану, де, крім іншого, збирається відвідати місце народження пророка Авраама.

Папа Римський 5 березня розпочав чотириденну поїздку до Іраку. У ЗМІ її назвали найбільш ризикованою закордонною поїздкою понтифіка з моменту його обрання у 2012 році, повідомило агентство Reuters. Це перша його поїздка до Іраку, взагалі перший візит папи Римського в цю країну і 33-тя поїздка Франциска за межі Італії.

На борту літака Alitalia сам папа, його свита, служба безпеки і близько 75 журналістів. Він вилетів з Риму в столицю Іраку Багдад.

Повідомлялося, що Ірак виділить тисячі додаткових співробітників служби безпеки для захисту Франциска. Серія недавніх ракетних атак і вибухів терористів-смертників викликає серйозні побоювання за безпеку глави католицької церкви.

Уранці 3 березня іранські ополченці обстріляли ракетами авіабазу США, на якій розміщені також сили коаліції та Іраку. Через кілька годин після нападу тато підтвердив, що все ж відправиться в Ірак.

84-річний понтифік відвідає в Іраку чотири міста, включаючи колишню "столицю" Ісламської держави Мосул. Крім іншого, він планує відвідати Ур, місце народження пророка Авраама, якого шанують як християни, так і мусульмани з іудеями.

Перед від'їздом з Ватикану папа зустрівся з 12-ма біженцями з Іраку, які проживають в Італії.

Нагадаємо, що днями Франциск розповів, що збирається померти в Римі або перебуваючи на своїй посаді, або будучи на посаді почесного папи. Таким чином він розвіяв чутки про те, що має намір перед смертю повернутися на свою історичну батьківщину, в Аргентину.

У січні папа Римський вакцинувався від COVID-19.

У самому Ватикані жорстко борються з противниками вакцинації. У країні діє закон від 2011 року, що дозволяє застосовувати санкції проти співробітників, які відмовляються від "заходів безпеки". Кардинал Джузеппе Бертело видав указ, у якому говориться про ризик втратити роботу в разі, якщо співробітник Ватикану відмовиться від вакцинації без вагомих на те причин.