Папа Римський призначив нового представника в Україні

Попереднього нунція призначили до Великобританії, а нинішній священнослужитель став 6 представником Апостольського престолу в країні.

Папа Римський Франциск призначив апостольського нунція в Україні. Ним став монсеньйор Вісвалдас Кулбокас. Про це повідомляє пресслужба Ватикану.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вісвалдас Кулбокас до цього був радником нунціатури. Паралельно з призначенням, ієрарха звели в сан архієпископа з титулярної кафедри в Мартані.

Монсеньйор Вісвалдас Кульбокас народився в Клайпеді (Литва) 14 травня 1974 року. Він володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами. Свою службу він почав у 2004 році, за цей час він працював у Папських представництвах у Лівані, Нідерландах і РФ. Після цього він працював у Відділі зі зв'язків із державами Державного секретаріату Ватикану і в Кенії.

До Вісвалдаса Кулбокаса Папу Римського в Україну представляли 5 нунціїв. П'ятим був архієпископом Клаудіо Гуджеротті, якого з липня 2020 перевели до Великобританії. Дипломатичні відносини Святого престолу з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року.

Нагадаємо, Папа Римський віджартувався на прохання помолитися за Бразилію, сказавши, що їм немає порятунку.

Раніше він зустрівся з прем'єр-міністром Шмигалем. На зустрічі обговорювалося питання миру на Донбасі, а також роботи системи МОЗ.