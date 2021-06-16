"Дождя надо нам! Дождя!": в России депутат помолился против засухи на самолете (видео)

В регионе уже второй год к ряду наблюдают засуху, что приводит к снижению урожайности. При этом синоптики до конца недели прогнозируют жару до 30 градусов.

Депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков на самолете помолился за Зауралье, чтобы спасти регион от засухи. Соответсвующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

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По его словам в Курганской области сейчас засуха. С мая там наблюдается жаркая и сухая погода, что снижает урожай аграриев. Синоптики прогнозируют температуру выше 30 градусов по Цельсию.

"Дождя! Дождя надо нам! Дождя! Сельское хозяйство! Срочно, срочно! Дай Бог", — говорит депутат в видео.

После этой фразы он перекрестился.

Как сообщает gazeta.ru, с засухой регион сталкивается уже второй год подряд. Климатологи предупреждают о возможных масштабных лесных пожарах в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале. Вероятность пожаров связывают с повышением средней температуры в регионах.

Напомним, ранее жители российской деревни обратились к Ангеле Меркель с просьбой построить им асфальт. Их поселение было основано немцами, а на главной дороге никогда не было асфальта за более чем 100 лет.