"Дощу треба нам! Дощу!": у Росії депутат помолився проти посухи на літаку (відео)

У регіоні вже другий рік поспіль спостерігають посуху, що призводить до зниження врожайності. При цьому синоптики до кінця тижня прогнозують спеку до 30 градусів.

Депутат Держдуми РФ Олександр Ільтяков на літаку помолився за Зауралля, щоб врятувати регіон від посухи. Відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

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За його словами в Курганській області зараз посуха. Із травня там спостерігається спекотна й суха погода, що знижує врожай аграріїв. Синоптики прогнозують температуру вище 30 градусів за Цельсієм.

"Дощу! Дощу треба нам! Дощу! Сільське господарство! Терміново, терміново! Дай Бог", — говорить депутат у відео.

Після цієї фрази він перехрестився.

Як повідомляє gazeta.ru, з посухою регіон стикається вже другий рік поспіль. Кліматологи попереджають про можливі масштабні лісові пожежі в Сибіру, на Далекому Сході й Уралі. Імовірність пожеж повʼязують з підвищенням середньої температури в регіонах.

Нагадаємо, раніше жителі російського села звернулися до Ангели Меркель з проханням побудувати їм асфальт. Їхнє поселення було засноване німцями, а на головній дорозі ніколи не було асфальту за більш ніж 100 років.