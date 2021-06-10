"Зробіть нам дорогу": мешканці російського села звернулися до Ангели Меркель (відео)

За словами місцевих жителів, вони вже 13 років безрезультатно звертаються до російського уряду.

У Верхньому Карбуші, що в Омській області Росії, місцеві жителі записали відеозвернення канцлеру Німеччини Ангелі Меркель з проханням зробити дорогу на одній з вулиць. Про це повідомляє Ехо Москви.

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Жителі повідомляють, що з проханням зробити дорогу вони зверталися в різні "чиновницькі контори" і уряд РФ із 2008 року. Але все безрезультатно, тому вони звертаються до Ангели Меркель, оскільки їхнє село має "німецьке коріння". Плюс до всього, в їхньому селі центральна вулиця є найстарішою в поселенні, за весь час її існування вона так і не була асфальтована.

"Шановна Ангела Меркель, сьогодні до вас звертаються жителі села Верхній Карбуш, яке було створене на межі 19-20 століть російськими німцями. Звертаємося до вас за допомогою — зробити дорогу на вулиці Карбишева. …Тому ми звертаємося до вас, тому що в нас багато людей, коріння у яких німецькі", — кажуть мешканці.

Нагадаємо, в Росії в автобуса відмовили гальма і він наїхав на перехожих. Унаслідок події загинули 6 осіб.