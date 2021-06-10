"Сделайте нам дорогу": жители российской деревни обратились к Ангеле Меркель (видео)

По словам местных жителей, они уже 13 лет безрезультатно обращаются к российскому правительству.

В Верхнем Карбуше, что в Омской области России местные жители записали видеообращение канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать дорогу на одной из улиц. Об этом сообщает ЭхоМосквы.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Жители сообщают, что с просьбой сделать дорогу они обращались в разные "чиновничьи конторы" и правительство РФ с 2008 года. Но все безрезультатно, поэтому они обращаются к Ангеле Меркель так как их деревня имеет "немецкие корни". Плюс ко всем в их деревне центральная улица является самой старой в поселении, за все время ее существования она так и не была асфальтирована.

"Уважаемая Ангела Меркель, сегодня к вам обращаются жители деревни Верхний Карбуш, которая была образована на рубеже 19-20 веков русскими немцами. Обращаемся к вам за помощью — сделать дорогу по улице Карбышева. … Поэтому мы обращаемся к вам, потому что у нас много людей, корни у которых немецкие", — говорят жители.

Напомним, в России у автобуса отказали тормоза и он наехал на прохожих. В результате происшествия погибло 6 человек.