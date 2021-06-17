Талибы уничтожили вертолет правительственных сил в Афганистане (видео)

Боевики заполучили один уцелевший легкий вертолет, а второй — уже непригоден к эксплуатации.

Вертолеты правительственных сил в провинции Газни были уничтожены или частично повреждены. Об этом сообщает ToloNews.

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От атаки пострадал вертолет UH-60 Black Hawk, как видно из видео из него исходят клубы дыма. Второй вертолет, который зафиксирован на видео стоит целым. Вероятно, он теперь будет находиться у талибов. Малый вертолет MD-530 часто использовался правительственными войсками для уничтожения опорных пунктов Талибана. Также на видео видна хвостовая часть еще одного вертолета Black Hawk.

По данным издания, в ходе боестолкновений, были убиты 20 афганских коммандос. В ходе боев было убито не менее 23 спецназовцев и ранено 6 полицейских. Бои происходили в другой провинции в районе Давлат Абад. Силовики проводили работы по разминирования территория. После атаки талибов, силы безопасности отступили в другой район.

Уровень насилия в стране остается высоким на фоне зашедшего в тупик мирного процесса. Официальные источники в среду сообщили о боевых действиях между афганскими силами безопасности и талибами, по крайней мере, в 80 районах в течение дня.

Напомним, за последние 6 недель Талибан взял под контроль 30 районов Афганистана. Из-за активности талибов США рассматривает вопрос восстановления авиаударов в Афганистане, если под натиском талибов падет столица страны.

С 1 мая США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Весь процесс продлится до 11 сентября. Свои войска также вывела и Украина из территории Афганистана.