Племянница Усамы бен Ладена вышла на протест в день встречи Путина и Байдена

Нур прокатилась по Женевскому озеру на катере, держа в руках плакат "Трамп победил"

Племянница бывшего главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена по имени Нур выразила протест прошедшему в Женеве российско-американскому саммиту, появившись посреди Женевского озера на катере с плакатом "Трамп победил". Об этом пишет Independent.

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Примечательно, но Нур является сторонницей 45-го президента США Дональда Трампа и считает, что на выборах главы США в 2020 году победил именно он.

Фото: Скриншот

Ранее племянница Усамы бен Ладена в эфире Fox News рассказала о ненависти людей по отношению к ней. Как оказалось, родственницу международного террориста больше презирают за поддержку Трампа, чем за фамилию.

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Нур бен Ладен — дочь Йеслама бен Ладена, старшего сводного брата Усамы бен Ладена и швейцарской писательницы Карен Дюфур. Также у нее есть две сестры: Вафах и Наджия. Нур живет в Швейцарии, но в душе считает себя "американкой". Она сказала, что была "опустошена" атаками 11 сентября, которые произошли, когда ей было 12 лет, и осудила своего дядю. Нур бен Ладен заявляла, что "имя, которое она носит, противоречит ее ценностям". Также она отмечала, что всецело поддерживает Дональда Трампа и называла его "единственным лидером, который может спасти нас от мрачного будущего".

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Ее отец рассказывал в 2004 году, что не видел Усаму более 20 лет. "Он уехал в Афганистан, а несколько лет спустя я уехал из Саудовской Аравии в Швейцарию. С тех пор мы не общались", — сказал Йеслам.

Напомним, встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. После чего Путин дал пресс-конференцию, процитировав Льва Толстого, и стал героем мемов. Его сравнивают с киношным злодеем из фильмов про Джеймса Бонда.