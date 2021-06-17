Племінниця Усами бен Ладена вийшла на протест в день зустрічі Путіна і Байдена

Нур прокотилася по Женевському озері на катері, тримаючи в руках плакат "Трамп переміг".

Племінниця колишнього глави терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена на імʼя Нур висловила протест російсько-американському саміту, який пройшов у Женеві, зʼявившись посеред Женевського озера на катері з плакатом "Трамп переміг". Про це пише Independent.

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Примітно, але Нур є прихильницею 45-го президента США Дональда Трампа і вважає, що на виборах глави США у 2020 році переміг саме він.

Фото: Скриншот

Раніше племінниця Усами бен Ладена в ефірі Fox News розповіла про ненависть людей до неї. Як виявилося, родичку міжнародного терориста більше зневажають за підтримку Трампа, ніж за прізвище.

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Нур бен Ладен — дочка Єслама бен Ладена, старшого зведеного брата Усами бен Ладена і швейцарської письменниці Карен Дюфур. Також у неї є дві сестри: Вафах і Наджі. Нур живе у Швейцарії, але в душі вважає себе "американкою". Вона сказала, що була "спустошена" атаками 11 вересня, які відбулися, коли їй було 12 років, і засудила свого дядька. Нур бен Ладен заявляла, що "імʼя, яке вона носить, суперечить її цінностям". Також вона зазначала, що цілком підтримує Дональда Трампа і називала його "єдиним лідером, який може врятувати нас від похмурого майбутнього".

[ + – ] Нур бен Ладен

Її батько розповідав у 2004 році, що не бачив Усаму більше 20 років. "Він поїхав в Афганістан, а кілька років по тому я поїхав з Саудівської Аравії до Швейцарії. Відтоді ми не спілкувалися", — сказав Єслам.

Нагадаємо, зустріч російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена пройшла 16 червня в Женеві на віллі. Лідери спілкувалися протягом трьох з половиною годин. Після чого Путін дав пресконференцію, процитувавши Льва Толстого, і став героєм мемів. Його порівнюють з кіношним лиходієм з фільмів про Джеймса Бонда.