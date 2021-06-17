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Племінниця Усами бен Ладена вийшла на протест в день зустрічі Путіна і Байдена

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Нур бен Ладен, племінниця Усами бен Ладена
Фото: Скриншот

Нур прокотилася по Женевському озері на катері, тримаючи в руках плакат "Трамп переміг".

Племінниця колишнього глави терористичної організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена на імʼя Нур висловила протест російсько-американському саміту, який пройшов у Женеві, зʼявившись посеред Женевського озера на катері з плакатом "Трамп переміг". Про це пише Independent.

Примітно, але Нур є прихильницею 45-го президента США Дональда Трампа і вважає, що на виборах глави США у 2020 році переміг саме він.

Нур бен Ладен, племінниця Усами бен Ладена
Фото: Скриншот

Раніше племінниця Усами бен Ладена в ефірі Fox News розповіла про ненависть людей до неї. Як виявилося, родичку міжнародного терориста більше зневажають за підтримку Трампа, ніж за прізвище.

Нур бен Ладен, племінниця Усами бен Ладена
Поліція намагалася прибрати Нур з озера, але відчалила ні з чим
Фото: соцсети

Нур бен Ладен — дочка Єслама бен Ладена, старшого зведеного брата Усами бен Ладена і швейцарської письменниці Карен Дюфур. Також у неї є дві сестри: Вафах і Наджі. Нур живе у Швейцарії, але в душі вважає себе "американкою". Вона сказала, що була "спустошена" атаками 11 вересня, які відбулися, коли їй було 12 років, і засудила свого дядька. Нур бен Ладен заявляла, що "імʼя, яке вона носить, суперечить її цінностям". Також вона зазначала, що цілком підтримує Дональда Трампа і називала його "єдиним лідером, який може врятувати нас від похмурого майбутнього".

Нур бен Ладен, племінниця Усами бен Ладена
Нур бен Ладен

Її батько розповідав у 2004 році, що не бачив Усаму більше 20 років. "Він поїхав в Афганістан, а кілька років по тому я поїхав з Саудівської Аравії до Швейцарії. Відтоді ми не спілкувалися", — сказав Єслам.

Нагадаємо, зустріч російського і американського президентів Володимира Путіна і Джо Байдена пройшла 16 червня в Женеві на віллі. Лідери спілкувалися протягом трьох з половиною годин. Після чого Путін дав пресконференцію, процитувавши Льва Толстого, і став героєм мемів. Його порівнюють з кіношним лиходієм з фільмів про Джеймса Бонда.