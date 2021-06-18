Украинские миротворцы в Конго приняли участие в спасении местного населения (фото)
Для вертолетчиков это уже 24 вылет. Они доставили пострадавших людей в военный лагерь для оказания медпомощи.
Украинские миротворцы в рамках миссии ООН провели экстренную эвакуацию местного населения в Демократической республики Конго. Об этом сообщает помощник командира отряда по связям со СМИ старший лейтенант Юрий Кульпа в Facebook.
Эвакуация происходила на украинском вертолете. Двух жителей Бутембо эвакуировали для предоставления срочной медицинской помощи. По прибытию вертолета на аэродром города Гома, скорая помощь доставила людей в военный госпиталь Level-3. Им сразу же была оказана медицинская помощь.
Сообщается, что экипажи украинских вертолетов в Конго уже не впервые эвакуируют людей для медицинской эвакуации. За все время ротации украинские вертолетчики провели 24 экстренных вылетов по эвакуации людей.
Напомним, 29 апреля украинские миротворцы эвакуировали жителей из Малави. Вертолет аэромедицинской эвакуации за считанные минуты долетел до населенного пункта, где находились пострадавшие, и перевез их в военный госпиталь.
Ранее украинские бойцы обеспечили высадку вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира для исследований.