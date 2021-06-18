Украинские миротворцы в Конго приняли участие в спасении местного населения (фото)

Для вертолетчиков это уже 24 вылет. Они доставили пострадавших людей в военный лагерь для оказания медпомощи.

Украинские миротворцы в рамках миссии ООН провели экстренную эвакуацию местного населения в Демократической республики Конго. Об этом сообщает помощник командира отряда по связям со СМИ старший лейтенант Юрий Кульпа в Facebook.

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Эвакуация происходила на украинском вертолете. Двух жителей Бутембо эвакуировали для предоставления срочной медицинской помощи. По прибытию вертолета на аэродром города Гома, скорая помощь доставила людей в военный госпиталь Level-3. Им сразу же была оказана медицинская помощь.

Фото: Facebook | Юрій Кульпа

Сообщается, что экипажи украинских вертолетов в Конго уже не впервые эвакуируют людей для медицинской эвакуации. За все время ротации украинские вертолетчики провели 24 экстренных вылетов по эвакуации людей.

Фото: Facebook | Юрій Кульпа

Напомним, 29 апреля украинские миротворцы эвакуировали жителей из Малави. Вертолет аэромедицинской эвакуации за считанные минуты долетел до населенного пункта, где находились пострадавшие, и перевез их в военный госпиталь.

Ранее украинские бойцы обеспечили высадку вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира для исследований.