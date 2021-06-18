Українські миротворці в Конго взяли участь у порятунку місцевого населення (фото)
Для вертолітників це вже 24 виліт. Вони доставили постраждалих людей у військовий табір для надання медичної допомоги.
Українські миротворці в рамках місії ООН провели екстрену евакуацію місцевого населення в Демократичній республіці Конго. Про це повідомляє помічник командира загону зі звʼязків із засобами масової інформації старший лейтенант Юрій Кульпа у Facebook.
Евакуація відбувалася на українському вертольоті. Двох жителів Бутембо евакуювали для надання термінової медичної допомоги. Після прибуття вертольота на аеродром міста Гома, швидка допомога доставила людей у військовий госпіталь Level-3. Їм відразу ж була надана медична допомога.
Повідомляється, що екіпажі українських вертольотів у Конго вже не вперше евакуюють людей для медичної евакуації. За весь час ротації українські вертолітники провели 24 екстрені вильоти для евакуації людей.
Нагадаємо, 29 квітня українські миротворці евакуювали жителів із Малаві. Вертоліт аеромедичної евакуації за лічені хвилини долетів до населеного пункту, де знаходилися потерпілі, і перевіз їх до військового госпіталю.
Раніше українські бійці забезпечили висадку вулканологів на кратер вулкана, що вивергався, Ньямлагіра для досліджень.