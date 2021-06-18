Українські миротворці в Конго взяли участь у порятунку місцевого населення (фото)

Для вертолітників це вже 24 виліт. Вони доставили постраждалих людей у військовий табір для надання медичної допомоги.

Українські миротворці в рамках місії ООН провели екстрену евакуацію місцевого населення в Демократичній республіці Конго. Про це повідомляє помічник командира загону зі звʼязків із засобами масової інформації старший лейтенант Юрій Кульпа у Facebook.

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Евакуація відбувалася на українському вертольоті. Двох жителів Бутембо евакуювали для надання термінової медичної допомоги. Після прибуття вертольота на аеродром міста Гома, швидка допомога доставила людей у військовий госпіталь Level-3. Їм відразу ж була надана медична допомога.

Фото: Facebook | Юрій Кульпа

Повідомляється, що екіпажі українських вертольотів у Конго вже не вперше евакуюють людей для медичної евакуації. За весь час ротації українські вертолітники провели 24 екстрені вильоти для евакуації людей.

Фото: Facebook | Юрій Кульпа

Нагадаємо, 29 квітня українські миротворці евакуювали жителів із Малаві. Вертоліт аеромедичної евакуації за лічені хвилини долетів до населеного пункту, де знаходилися потерпілі, і перевіз їх до військового госпіталю.

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