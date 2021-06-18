В Японии медведь явился в город и ранил четырех человек (видео)

Инцидент произошел в городе Саппоро на севере страны

На севере Японии бурый медведь прорвался в жилой район города Саппоро и ранил четырех человек. Об этом пишет NHK.

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Жители города Саппоро сообщили о том, что увидели медведя на дороге рано утром. Вскоре после этого местная полиция заявила, что ищет медведя.

"Если вы заметили медведя, будьте очень осторожны, немедленно убегайте и звоните 110", — говорилось в сообщении полиции префектуры Хоккайдо.

Местное телевидение сняло сюжет о вторжении дикого зверя. На кадрах видно, как бурый медведь бежит по жилой улице, пересекает оживленную дорогу и пытается прорваться на территорию военной базы Сил самообороны Японии. Ему это удалось. После этого он сбежал в лес.

Местная полиция сообщила, что медведь напал на троих мужчин, причем на 70-летнего пенсионера он набросился, когда тот выносил мусор и оставил на нем несколько царапин. Двеое сорокалетних мужчин получили более серьезные травмы: у одного из них сломано несколько ребер. Также медведь напал на 80-летнюю женщину.

В итоге медведь был застрелен двумя охотниками неподалеку от аэропорта Саппоро Окадама. Они сообщили, что это был молодой самец в возрасте от 5 до 6 лет. Рейсы в аэропорт задерживались несколько часов, поскольку охотники и спасатели подозревали, что медведь был не один. И дикий зверь внезапно может появиться на взлетной полосе.

"Это был молодой любопытный медведь, который пришел в город, привлеченный запахм отходов. Полезно помнить, что популяция бурых медведей растет и местным жителям стоит помнить о том, что такие встречи будут происходить все чаще", — сообщил профессор Кодзи Канагава из Университета Хоккайдо.

Напомним, в этом году в Саппоро пройдет Олимпийский марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпийских играх этим летом. А в 1972 году в Саппоро проходили Зимние Олимпийские игры.

А в Румынии город Бэиле-Тушнад оккупировали медведи. Постоянно у границ населенного пункта находятся от 10 до 16 медведей, они часто разгуливают по улицам и вламываются в магазины.