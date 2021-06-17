В Румынии медведи поселились в курортном городе и воруют еду из магазинов (видео)

Самой большой проблемой стала медведица с тремя медвежатами, в то время как другой молодой медведь вообще не покидает черту города.

Возле румынского курортного города Бэиле-Тушнад постоянно находятся от 10 до 16 медведей, они часто разгуливают по улицам и вламываются в магазины. Об этом пишет агентство Agerpres.

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"Самой большой проблемой стала медведица с тремя медвежатами, которая ходит повсюду, а один двухлетний медведь вообще не покидает город", – говорит мэр города Бутыка Жолт.

Сотрудников горной жандармерии в ночь со среды, 16 июня, на четверг попросили вмешаться и вывести нескольких медведей из Бэиле-Тушнада.

Первый звонок на номер экстренной помощи 112 был сделан в среду вечером, когда женщина сообщила о присутствии медведя в пансионе. Бригада жандармерии была отправлена ​​на место происшествия, но медведя там они уже не обнаружили. Животное, вероятно, забралось в пансионат в поисках еды.

Второй звонок был сделан примерно через час после полуночи – мужчина сообщил о присутствии медведя возле ратуши. По его словам, медведь сломал дверь магазина, и забрался внутрь.

Бригада жандармерии прибыла оперативно и нашла на месте медведицу с тремя медвежатами, их отогнали. Жандармы продолжили патрулирование и увидели на улицах других медведей, их тоже отогнали в сторону леса.

Власти советуют местным жителям при обнаружении медведей звонить по номеру 112, не пытаться вмешаться, не кормить диких животных, соблюдать осторожность при хранении бытовых отходов и не подходить к медведям для фотографирования.

Мэр сказал, что они уже несколько раз обращались к властям страны с просьбой о переселении медведей, особенно после того, как одна женщина была ранена, но до сих пор нет ответа. По его словам, люди достигли предела терпения и "примут меры" сами.

Ранее, в марте, в Румынии медведь погнался за горнолыжником.

Напомним, в мае Фокус писал, что бурые медведи разоряют хозяйства рядом с лесными массивами в Прикарпатье. Хищники свирепствуют в трех районах Ивано-Фракновщины, принося немалый вред. При встрече с таким зверем людям остается только молиться.

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