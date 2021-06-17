У Румунії ведмеді оселилися в курортному місті і крадуть їжу з магазинів (відео)
Найбільшою проблемою стала ведмедиця з трьома ведмежатами, у той час як інший молодий ведмідь узагалі не залишає межі міста.
Біля румунського курортного міста Беїле-Тушнад постійно перебувають від 10 до 16 ведмедів, вони часто розгулюють по вулицях і вламуються в магазини. Про це пише агентство Agerpres.
"Найбільшою проблемою стала ведмедиця з трьома ведмежатами, яка ходить усюди, а один дворічний ведмідь взагалі не покидає місто", — говорить мер міста Бутика Жолт.
Співробітників гірської жандармерії в ніч з середи, 16 червня, на четвер попросили втрутитися і вивести кількох ведмедів з Беїле-Тушнада.
Перший дзвінок на номер екстреної допомоги 112 був зроблений у середу ввечері, коли жінка повідомила про присутність ведмедя в пансіоні. Бригада жандармерії була відправлена на місце події, але ведмедя там вони вже не виявили. Тварина, ймовірно, залізла в пансіонат у пошуках їжі.
Другий дзвінок був зроблений приблизно через годину після півночі — чоловік повідомив про присутність ведмедя біля ратуші. За його словами, ведмідь зламав двері магазину, і заліз усередину.
Бригада жандармерії прибула оперативно і знайшла на місці ведмедицю з трьома ведмежатами, їх відігнали. Жандарми продовжили патрулювання і побачили на вулицях інших ведмедів, їх теж відігнали в бік лісу.
Влада радить місцевим жителям при виявленні ведмедів телефонувати за номером 112, не намагатися втрутитися, не годувати диких тварин, дотримуватися обережності при зберіганні побутових відходів і не підходити до ведмедів для фотографування.
Мер сказав, що вони вже кілька разів зверталися до влади країни з проханням про переселення ведмедів, особливо після того, як одна жінка була поранена, але досі немає відповіді. За його словами, люди досягли межі терпіння і "вживуть заходів" самі.
Раніше, у березні, у Румунії ведмідь погнався за гірськолижником.
Нагадаємо, у травні Фокус писав, що бурі ведмеді розоряють господарства поряд з лісовими масивами в Прикарпатті. Хижаки лютують у трьох районах Івано-Франківщини, приносячи чималу шкоду. При зустрічі з таким звіром людям залишається тільки молитися.
Писали також про те, що червонокнижні вовки атакують села в Миколаївській області. Хижаки вбивають свійських тварин, а місцеві жителі не мають права відстрілювати звірів, які приходять із заповідної зони на Кінбурнській косі.