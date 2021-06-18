У Японії ведмідь з'явився в місті і поранив чотирьох людей (відео)

Інцидент стався в місті Саппоро на півночі країни

На півночі Японії бурий ведмідь прорвався в житловий район міста Саппоро і поранив чотирьох людей. Про це пише NHK.

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Жителі міста Саппоро повідомили про те, що побачили ведмедя на дорозі рано-вранці. Незабаром після цього місцева поліція заявила, що шукає ведмедя.

"Якщо ви помітили ведмедя, будьте дуже обережні, негайно тікайте і телефонуйте 110", — говорилося в повідомленні поліції префектури Хоккайдо.

Місцеве телебачення зняло сюжет про вторгнення дикого звіра. На кадрах видно, як бурий ведмідь біжить по житловій вулиці, перетинає жваву дорогу і намагається прорватися на територію військової бази Сил самооборони Японії. Йому це вдалося. Після цього він втік у ліс.

Місцева поліція повідомила, що ведмідь напав на трьох чоловіків, причому на 70-річного пенсіонера він накинувся, коли той виносив сміття і залишив на ньому кілька подряпин. Двоє сорокарічних чоловіків отримали більш серйозні травми: в одного з них зламано кілька ребер. Також ведмідь напав на 80-річну жінку.

У результаті ведмідь був застрелений двома мисливцями неподалік від аеропорту Саппоро Окадама. Вони повідомили, що це був молодий самець у віці від 5 до 6 років. Рейси в аеропорт затримувалися кілька годин, оскільки мисливці і рятувальники підозрювали, що ведмідь був не один. І дикий звір раптово може зʼявитися на злітній смузі.

"Це був молодий цікавий ведмідь, який прийшов у місто, залучений запахом відходів. Корисно памʼятати, що популяція бурих ведмедів зростає і місцевим жителям варто памʼятати про те, що такі зустрічі будуть відбуватися все частіше", — повідомив професор Кодзі Канагава з Університету Хоккайдо.

Нагадаємо, що в цьому році в Саппоро пройде Олімпійський марафон і змагання зі спортивної ходьби на Олімпійських іграх цього літа. А в 1972 році в Саппоро проходили Зимові Олімпійські ігри.

А в Румунії місто Беїле-Тушнад окупували ведмеді. Постійно біля кордонів населеного пункту перебувають від 10 до 16 ведмедів, вони часто розгулюють по вулицях і вламуються в магазини.