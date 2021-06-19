На Кузбассе разбился самолет с парашютистами, 4 человека погибли, 5 - в реанимации (видео)

По одной из версий, причиной крушения самолета стала техническая неисправность, хотя в апреле он прошел плановое ТО.

Самолет Le L-410 с людьми на борту, совершавший тренировочный полет, потерпел крушение на аэродроме Танай в Кемеровской области (Россия), сообщают росСМИ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как проинформировал журналистов руководитель регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области, которому принадлежит самолет, Виктор Шемоханов, в результате крушения погибли два члена экипажа и 7 парашютистов, в том числе и двое инструкторов. Всего на борту было 17 парашютистов и два пилота.

Шемоханов утверждает, что самолет был исправен и совершал уже четвертый полет за день, а за штурвалом сидел опытный пилот:

"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается, они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал, и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево, и они были вынуждены искать площадку для посадки, и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись".

По словам очевидцев, после крушения самолета выжившие пассажиры судна начали оттаскивать более "тяжелых" пострадавших подальше от транспортного средства.

Из-за трагедии все полеты были прекращены, а на место крушения съехались медики и спасатели. Пострадавших госпитализировали в ближайшие лечебные учреждения. Состояние нескольких человек оценивается как тяжелое.

Позже в МЧС России уточнили информацию по пострадавшим, сообщив, что погибли 4 человека, а пятеро находятся в тяжелом состоянии в реанимации. 8 человек в состоянии средней тяжести и еще двое – легкой.

Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте уже начало проверку по факту трагедии. По сообщениям СМИ, в апреле самолет прошел плановое техобслуживание.

На произошедшее отреагировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Это страшное горе для близких погибших. Кузбасс скорбит вместе с вами", – написал он в соцсетях, добавив фото с места крушения самолета.

Уже известно, что среди погибших, как говорилось выше, – два инструктора. Их звали Вячеслав Новгородцев и Алексей Рыбальченко. Первый проработал на аэродроме 12 лет и был мастером спорта, второй – рекордсменом Сибири, Урала и Дальнего Востока.

[ + – ] Вячеслав Новгородцев прыгал с парашютом с 1999 года, а с 2009-го работал на аэродроме [ + – ] Алексей Рыбальченко был рекордсменом по прыжкам с парашютом

Let L-410 Turbolet – двухмоторный многоцелевой самолет, который был разработан в Чехословакии в конце 1960-ых годов. Он используется на неподготовленных травяных, грунтовых и даже заснеженных площадках, а также на аэродромах с короткой взлетно-посадочной полосой.

Напомним, 10 июня в Мьянме разбился самолет Beechcraft 1900D с военными, монахами и гражданскими лицами на борту. В результате крушения погибли 13 человек, в том числе государственный чиновник Саядо Бхадданта Кависара и шесть солдат и офицеров. Выжили только один пилот и пассажир.

.