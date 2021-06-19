Рэпер Dappy спас жизнь фанату во время съемок клипа в Лондоне (видео)

Парень собирался спрыгнуть с Тауэрского моста, но внезапно увидел кумира и захотел с ним поговорить.

В Лондоне британский рэпер Dappy (Даппи) cпас молодого мужчину, который пытался совершить самоубийство. Подробности истории стали известны изданию The Sun.

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По данным очевидцев, бывший участник группы N-Dubz снимал новый музыкальный клип на берегу Темзы, когда к Тауэрскому мосту съехались полицейские и машины "скорой помощи". Как оказалось, 27-летний мужчина пытался спрыгнуть с арки моста в реку.

Правоохранители попросили рэпера покинуть территорию, однако виновник переполоха внезапно выкрикнул имя Даппи, замахал руками, привлекая его внимание и попросил разрешения пообщаться с рэпером. Музыкант сказал полицейскому, что это, вероятно, его фанат — и силовики предоставили Даппи возможность отговорить британца от отчаянного шага.

"Они потратили около десяти минут на разговоры, и Даппи был восхитителен. Он сказал ему, что жизнь прекрасна, и что в основном все наладится", — заявил свидетель.

В итоге Даппи уговорил фаната спуститься с моста и "передал на руки" медикам, которые тут же госпитализировали мужчину в больницу Святого Томаса. По данным СМИ, пациента уже выписали, и он поблагодарил своего кумира в социальных сетях.

[ + – ] Рэпер Даппи - видео

"Сестра парня тоже отправила трогательное сообщение. Даппи стал настоящим героем!" — цитирует The Sun слова своего источника. Сам же рэпер отказался комментировать происшествие.

C 2000 по 2011 год Даппи был участником популярной в Великобритании группы N-Dubz, а теперь строит сольную карьеру. 10 июня 2021 года он выпустил новый сингл BOLO — вполне возможно, что именно на эту композицию снимали клип у Тауэрского моста.

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