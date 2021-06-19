Репер Dappy врятував життя фанату під час зйомок кліпу у Лондоні (відео)

Хлопець збирався зістрибнути з Тауерського моста, але раптово побачив кумира і захотів з ним поговорити.

У Лондоні британський репер Dappy (Даппі) Cпас молодого чоловіка, який намагався вчинити самогубство. Подробиці історії стали відомі виданню The Sun.

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За даними очевидців, колишній учасник групи N-Dubz знімав новий музичний кліп на березі Темзи, коли до Тауерського мосту зʼїхалися поліцейські і машини "швидкої допомоги". Як виявилося, 27-річний чоловік намагався зістрибнути з арки моста в річку.

Правоохоронці попросили репера покинути територію, проте винуватець переполоху раптово вигукнув імʼя Dappy, замахав руками, залучаючи його увагу і попросив дозволу поспілкуватися з репером. Музикант сказав поліцейському, що це, ймовірно, його фанат — і силовики надали ДАПП можливість відмовити британця від відчайдушного кроку.

"Вони витратили близько десяти хвилин на розмови, і Dappy був чудовий. Він сказав йому, що життя прекрасне, і що в основному все налагодиться", — заявив свідок.

В результаті Dappy умовив фаната спуститися з мосту і передав медикам, які тут же госпіталізували чоловіка в лікарню Святого Томаса. За даними ЗМІ, пацієнта вже виписали, і він подякував своєму кумиру в соціальних мережах.

[ + – ] Репер ДАПП — відео

"Сестра хлопця теж відправила зворушливе повідомлення. Dappy став справжнім героєм!" — цитує The Sun слова свого джерела. Сам же репер відмовився коментувати подію.

C 2000 по 2011 рік Dappy був учасником популярної у Великобританії групи N-Dubz, а тепер будує сольну карʼєру. 10 червня 2021 року його випустив новий сингл BOLO — цілком можливо, що саме на цю композицію знімали кліп поблизу Тауерського мосту.

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