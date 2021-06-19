Исследователи выяснили, делают ли религия и вера человека счастливее

Ранее ученые утверждали, что верующие люди априори счастливее. Новое исследование показало, что это не совсем так.

Люди, которые не верят в Бога, могут быть не менее счастливы, чем те, кто не представляет своей жизни без веры. К такому выводу пришли ученые из Кельнского университета, опубликовав данные в Journal of Happiness Studies.

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Результаты были основаны на исследованиях счастья, проведенных в 24 странах, во время которых респондентам задавались вопросы как о религиозных убеждениях, так и об уровне удовлетворенности жизнью. Ученые разделили уровни веры и неверия на несколько категорий – "неверующие", "твердо религиозные", "слабо религиозные" – и обнаружили, что представители почти всех групп, кроме "слабо религиозных", показали одинаковый уровень удовлетворенности жизнью. У упомянутой этот показатель был ниже.

Полученные данные противоречили давно бытующему мнению, что убежденные христиане и последователи других конфессий более счастливы и довольны своей жизнью, чем те, кто не исповедует никакой религии. Вместе с тем выяснилось, что либо твердая вера в Бога, либо сильные атеистические взгляды с большей вероятностью приведут к удовлетворению ума, чем свободная привязанность к религиозной вере.

Ранее выяснить индекс счастья среди атеистов и верующих из 36 стран пытался вашингтонский исследовательский центр Pew Research Center. В 2019 году в своем отчете он отметил, что активно религиозные люди были счастливее, чем нерелигиозные, в половине стран, участвующих в исследовании. Выяснилось, что религиозные люди были намного счастливее других не только в США, но и в Японии, Австралии и Германии.

Британское исследование, проведенное учеными из Ланкастерского университета этой весной, показало, что подростки, которые верят в Бога, имеют более высокие результаты GCSE, чем другие.

Кельнские исследователи заявили, что религия и счастье сильно зависят от страны. В строго религиозных государствах атеисты менее удовлетворены своей жизнью, но рейтинги улучшаются в более либеральных странах с высокой долей неверующих. По мнению экспертов, этом может быть связано с дискриминацией атеистов в теократиях или высокорелигиозных государствах.

Исследователь Катарина Полс считает, что влияние религии на удовлетворенность жизнью зависит от множества факторов, в том числе от типа нерелигиозной подгруппы, к которой принадлежит человек, социальной нормы религиозности страны и уровня развития общества.

Ранее профессор философии Колумбийского университета Стефен Асма, который является атеистом и считает религию нерациональной, заявил, что считает критику религии некорректной. По его словам, она апеллирует к эмоциям и чувствам, а некоторые критикуют ее на основании стандартов естественнонаучной рациональности.